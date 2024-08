Na Hrvaškem vložili obtožnico zaradi 160-milijonskega oškodovanja Ine

Zagreb, 21. avgusta - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti sedmim osebam in eni trgovski družbi zaradi nezakonitega trgovanja s plinom, s katerim so podjetje Ina oškodovali za 160 milijonov evrov, so danes sporočili iz Uskoka. Afero so na Hrvaškem označili za enega od največjih ropov v zgodovini države.