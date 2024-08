Rusija v bližini Moskve sestrelila več ukrajinskih dronov

Moskva, 21. avgusta - Ruske sile so zgodaj davi sestrelile najmanj 11 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili na poti proti Moskvi. Več dronov so sestrelili še v regijah Tula in Brjansk, nad Rostovom pa so sestrelili raketo. Poročil o škodi ali žrtvah ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.