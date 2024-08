Sin slovenskih atletov izbral Atalanto

Bergamo, 21. avgusta - Italijanski udeleženec lige prvakov iz Bergama je v svoje vrste privabil mladega slovenskega nogometnega igralca. Sedemnajstletni Max Bilać, sin nekdanjih vrhunskih atletov Boruta in Britte Bilać, bo izkušnje pridobival v vrstah Atalante. Po podatkih portala transfermarkt v okviru ekipe do 18 let, ki jo vodi Stefano Lorenzi.