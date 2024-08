Mineva 85 let od podpisa pakta Ribbentrop-Molotov

Berlin/Moskva, 21. avgusta - V petek bo minilo natanko 85 let od podpisa pakta Ribbentrop-Molotov med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. S paktom, ki je bil uvertura v začetek 2. svetovne vojne, sta državi določili svoje interesne sfere v Evropi. Ob obletnici pakta bomo v Evropi obeležili tudi dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.