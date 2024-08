V slovenskih zdraviliščih s poletno sezono zelo zadovoljni, v jesen vstopajo optimistično

pripravila Lili Pušnik

Celje, 22. avgusta - Slovenska zdravilišča v letošnji poletni sezoni beležijo zelo dober obisk, boljši od lanskega. Prodajne aktivnosti na domačem in tujih trgih ter učinkovita promocija sektorja ob pomoči Slovenske turistične organizacije so po oceni Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč zelo pripomogle k uspešnosti sezone. Optimistični so tudi glede jeseni.