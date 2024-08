V Mršeči vasi pri Šentjerneju začenjajo gradnjo novega Resslovega mostu prek Krke

Šentjernej, 21. avgusta - V Mršeči vasi pri Šentjerneju bo popoldne s položitvijo temeljnega kamna tudi uradno stekla gradnja novega mostu prek reke Krke. Ta bo nadomestil stari leseni most, ki so ga morali zaradi odsluženosti zapreti leta 2014. Gradnja naj bi bila končana do konca leta 2025.