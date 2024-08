Začenja se drugi prijavni rok za vpis na fakultete

Ljubljana, 21. avgusta - Na fakultetah se danes začenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 27. avgusta. Za vpis v prvi letnik je v drugem prijavnem roku razpisanih skupaj 7690 vpisnih mest, in sicer 5277 mest za redni študij in 2413 mest za izredni študij, so v sporočilu za javnost zapisali na pristojnem ministrstvu.