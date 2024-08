Vreme: Danes zjutraj bo sprva večinoma jasno, po nekaterih kotlinah bo možna megla

Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo povečini sončno z nekaj nizke oblačnosti dopoldne, ki je bo nekaj več in se bo zadržala dlje v hribovitem svetu. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Severno od Alp se proti vzhodu pomika hladna fronta in bo oplazila tudi naše kraje. Za njo se je nad delom zahodne in srednje Evrope okrepilo območje visokega zračnega tlaka. K nam od severa doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pas ploh in neviht se bo iznad Avstrije čez dan pomikal nad Hrvaško in Madžarsko. Nekaj ploh in neviht bo nastalo tudi v italijanskih Alpah, medtem kot bo ob Jadranu večinoma sončno in suho. V Kvarnerju bo zapihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V Alpah se bo razvijala kopasta oblačnost, nastala bo kakšna kratkotrajna ploha. Burja v Kvarnerju bo postopno ponehala.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko stopnjevala, v četrtek pa bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.