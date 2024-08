Dnevnik o sobivanju z Romi (21. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Do ukrepov z Romi, ne mimo njih ali proti njim piše o težavah pri sobivanju z Romi. Avtorica poudarja, da gre pritožbe in zahteve večinskega lokalnega prebivalstva na Dolenjskem vzeti zares, vendar morajo biti ukrepi strokovno dobro premišljeni in načrtovani v dialogu z Romi, ne pa mimo njih ali proti njim.