Wada si v primeru Sinnerja pridržuje pravico do pritožbe

Montreal, 21. avgusta - Svetovna protidopinška agencija Wada želi najprej "pozorno preučiti" odločitev v primeru prvega teniškega igralca sveta Jannika Sinnerja. Kot so pri Wadi sporočili za nemško tiskovno agencijo dpa, si organizacija s sedežem v Montrealu pridržuje pravico do pritožbe na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas), če bo to potrebno.