Newyorške borze končale v rdečem

New York, 20. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so danes padle po ponedeljkovem dvigu, ki so ga spodbudili podatki o prodaji na drobno in nižja inflacija. Vlagatelji čakajo na nagovor vodstva ameriške centralne banke o razmerah v ameriškem gospodarstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.