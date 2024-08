Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o neuspelem poskusu banke NLB, da prevzame avstrijsko Addiko Bank. NLB je pridobila 36,39 odstotka delnic te avstrijske banke, a je želela vsaj 75 odstotkov lastništva. Agencije so poročale tudi o prvi čezmejni Evropski prestolnici kulture v Novi Gorici in italijanski Gorici.