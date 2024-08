Večer o mirovnih pogajanjih na Bližnjem vzhodu (21. 8.)

Maribor, 20. avgusta - Jon Knez v komentarju Premirje s figo v žepu piše o mirovnih pogajanjih na Bližnjem vzhodu. Avtor poudarja, da mirovniške pobude in simbolna priznanja Palestine niso pomembna, saj to ne bo ustavilo morije v Gazi. Edini, ki lahko ustavi to norost, je predsednik ZDA, s tem da udari po mizi in ustavi dotok orožja Izraelu, opozarja.