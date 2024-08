Za bodoče štipendiste spletni delavnici glede razpisa in pogojev za pridobitev Zoisove štipendije

Ljubljana, 20. avgusta - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pripravlja spletni delavnici za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo. Namenjeni sta bodočim dijakom in študentom, saj se bližajo roki za oddajo vlog. Predstavili bodo razpis, pogoje in novosti, so danes sporočili iz sklada.