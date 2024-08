Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 20. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,52 odstotka in se ustavil pri 1586,98 točke. Med blue chipi so se podražile vse delnice z izjemo Telekoma Slovenija, katerih tečaj se ni spremenil. Borzni posredniki so opravili za 940.647 evrov poslov, dobro tretjino z delnicami Krke.