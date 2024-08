Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 20. avgusta - Newyorške borze so nov trgovalni dan začele blizu izhodišč. Vlagatelji so v pričakovanju objav poslovnih rezultatov nekaterih velikih borznih družb, predvsem pa izsledkov letne konference centralnih bankirjev v ZDA, v okviru katere bo v petek nastopil tudi predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell.