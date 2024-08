Slovenija v okviru projekta rescEU vzpostavlja začasne namestitve v primeru nesreč

Ljubljana, 20. avgusta - Uprava za zaščito in reševanje v okviru evropskega projekta rescEU vzpostavlja začasne namestitve za 250 ljudi v primeru naravnih in drugih nesreč. RescEU omogoča še učinkovitejši in hitrejši odziv na nesreče, so za STA poudarili na upravi. Napovedujejo še izgradnjo več infrastrukturnih objektov ter dodatno opremo za zaščito in reševanje.