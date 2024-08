Voda na kranjskem naravnem kopališču na Savskem otoku ni primerna za kopanje

Kranj, 20. avgusta - Drugo letošnje vzorčenje vode v naravnih kopališčih na območju kranjske mestne občine kaže, da je voda na območju Kosorepa in Čukovega bajerja mikrobiološko ustrezna za kopanje, na območju Savskega otoka pa presega dovoljeno vrednost bakterije E.coli in za kopanje ni primerna, so sporočili z Mestne občine Kranj.