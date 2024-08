Na razstavi Od skice do lutke s češkim ustvarjalcem Robertom Smolikom

Ljubljana, 21. avgusta - V Bežigrajski galeriji 1 bodo danes odprli vsakoletno razstavo Od skice do lutke, ki jo že vrsto let posvečajo umetnosti lutkarstva in njenim ustvarjalcem. Letošnja bo predstavila izbor skic, lutk, scenskih elementov in fotografij češkega scenografa Roberta Smolika, nastalih za lutkovne predstave v Mini teatru Ljubljana.