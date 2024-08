Na infekcijski kliniki povečano število bolnikov z leptospirozo

Ljubljana, 20. avgusta - Zaradi leptospiroze na ljubljanski infekcijski kliniki zdravljenje potrebuje povečano število bolnikov. Čeprav v poletnih mesecih običajno zdravijo od dva do tri bolnike s to boleznijo, so jih v zadnjih tednih zdravili 10, od tega tri v intenzivni enoti. Vir okužb je neposreden ali posreden stik z okuženo živaljo ali njenimi izločki.