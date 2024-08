Festival Vinarium letos z več kot 20 raznovrstnimi dogodki

Lendava, 20. avgusta - Pred vrati je Festival Vinarium, na katerem se bo od 23. avgusta do 7. septembra zvrstilo več kot 20 kulturnih, etnoloških in kulinaričnih dogodkov, tudi tradicionalna Bogračfest in Lendavska trgatev. Lendava želi svojo prepoznavnost okrepiti tudi z izvedbo finalne prireditve izbora Miss Slovenije.