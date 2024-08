Predstavniki Romov in ribniške občine o urejanju romskih vprašanj 28. avgusta, medresorska delovna skupina v sredo

Več romskih družin je namreč za minuli ponedeljek napovedalo protest pred ribniško občinsko stavbo, ker občina po njihovem prepričanju prepočasi rešuje njihovo bivanjsko stisko. Napete odnose je pomirila zveza Romov, ki je družinam svetovala, naj namesto zaostrovanja odnosov raje vzpostavijo dialog s županom in se z njim dogovorijo za skupen sestanek. S sestankom se je strinjal tudi župan Samo Pogorelc, ki bo Rome sprejel 28. avgusta, je povedal Horvat Muc.

Glavna zahteva romskih družin iz naselij Goriča vas in Otavica pri Ribnici je, da jim občina napelje vodo. V preteklosti so jim jo dostavljali gasilci, od letošnjega marca pa si jo morajo priskrbeti sami. Po besedah Horvat Muca se bodo na sestanku skušali dogovoriti, da bi občina Romom napeljala vodo, na drugi strani pa bi se Romi obvezali, da se bodo "držali nekih pravil".

Župan Pogorelc za STA danes ni bil dosegljiv, za POP TV pa je povedal, da so eni izmed tamkajšnjih družin že ponudili konkretno rešitev, vodni zbiralnik, pa je to zavrnila. Eni izmed družin so dodelili tudi občinsko stanovanje. "Do leta 2014 so bili v občinskem stanovanju, ki so ga pustili v popolnem razsulu. Tudi kurili so notri. Pobrali so vse kopalniške in kuhinjske armature, ko so morali zapustiti objekt," je dejal.

Po mnenju Horvata Muca so zahteve Romov uresničljive. "Župan pravi, da v romsko naselje ni mogoče napeljati vode, ker gre za kmetijska zemljišča in tega ne dovoljuje zakonodaja. Jaz pa pravim, da lahko občina spremeni prostorske načrte in spremeni namembnost zemljišč tako, da iz kmetijskega postanejo gradbena. Na taka zemljišča bo potem mogoče napeljati tudi vodo," je dejal.

Druga rešitev po njegovih besedah je, da se uporabi 5. člen zakona o romski skupnosti, "ki govori o tem, da v kolikor se pojavijo primeri, kjer je ogrožena varnost v nekem okolju, lahko država nastopa s svojimi načrti, če za to zaprosi občina". "Po domače povedano to pomeni, da lahko v tem primeru stvari ureja država sama in v dogovoru z občino pridobi tudi vso potrebno dokumentacijo," je še dejal.

V zadnjem času je do napetosti med posameznimi Romi in večinskim prebivalstvom prišlo tudi v nekaterih drugih krajih. Med drugim je v Kočevju nekaj Romov napadlo policiste, ko so ti prijeli pobeglega mladoletnega voznika, posnetek pretepa pa se je pojavil tudi v javnosti. Zato se bo v sredo na nujni seji sestala medresorska delovna skupina, ki jo vodi državna sekretarka ministrstva za notranje zadeve Helga Dobrin in ki koordinira delo resorjev na področju romskih vprašanj.

Po besedah Horvata Muca, ki je tudi sam član skupine, je na vabilu kot edina točka, o kateri bodo govorili, navedena aktualna problematika, gradiva za sejo pa ni dobil. Zato je članom komisije sam poslal nekaj svojih predlogov. Med drugim predlaga, naj skupina vlado pozove k celostni obravnavi in sistemskim rešitvam romskih vprašanj. Občine naj skupina pozove k spremembam občinskih prostorskih aktov, s katerimi bi bilo možno v romskih naseljih zagotoviti pitno vodo ter drugo potrebno komunalno infrastrukturo, ministrstvo za izobraževanje in vzgojo pa k pripravi bolj konkretnih predlogov za izboljšanje in vključevanje Romov v izobraževalni sistem.