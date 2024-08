Letošnji Panč tudi s Petkom brez cenzure in več debitanti

Ljubljana, 21. avgusta - Na Ljubljanskem gradu se nocoj začenja 17. festival stand up komedije Panč. Program največjega regionalnega stand up festivala po navedbah organizatorjev prinaša pet vsebinsko raznolikih dni. Nastopilo bo 25 komikov iz Slovenije, soseščine in sveta. Ena glavnih letošnjih novosti je Petek brez cenzure.