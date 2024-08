Festival Grounded s pogovori in glasbo letos o rasizmu in kolonializmu

Ljubljana, 20. avgusta - Festival Grounded se bo v letošnji izdaji, ki bo potekala med četrtkom in soboto, posvetil temi rasizma. Povod za temo so organizatorji našli v lanskem napadu Hamasa na Izrael, zaradi česar bodo o njej razmišljali tudi v povezavi z antipalestinskim rasizmom in dekolonialnim odporom. Kritična misel in aktivizem bosta prepletena z elektronsko glasbo.