Občina Radeče naj bi sanacijo plazu Žebnik končala še letos

Radeče, 20. avgusta - Občina Radeče naj bi do konca leta sanirala plaz Žebnik, ki se je sprožil leta 1984 in ogroža več stanovanjskih in gospodarskih objektov. Sanacije so se lotili leta 2022, dela na zahtevnem projektu, ki je največji v njihovi zgodovini, pa tečejo pospešeno, so pojasnili. Vrednost del je skoraj tri milijone evrov, naložbo pa v celoti financira država.