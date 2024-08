V Nemčiji julija blažji padec cen pri proizvajalcih

Berlin, 20. avgusta - V Nemčiji na račun cenejše energije še naprej beležijo padec cen na ravni proizvajalcev, a nekoliko blažji. Julija so cene medletno upadle za 0,8 odstotka, potem ko je bil junija medletni padec 1,6-odstoten. Na mesečni ravni so se cene julija zvišale za 0,2 odstotka, prav toliko so se okrepile tudi junija. Številke so skladne s pričakovanji.