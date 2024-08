Preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem

Koper, 20. avgusta - Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja v 19 občinah obalno-kraške in goriške statistične regije. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta danes prenehala izvajati poostren nadzor.