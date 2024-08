Gaza/Tel Aviv, 20. avgusta - Izraelska vojska je danes sporočila, da je v Han Junisu našla trupla šestih talcev, o čemer so že obvestili svojce. Gre za šest moških, starih med 35 in 80 let, ki so jih že pred tem razglasili za mrtve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.