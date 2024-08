Letošnjo 30. kolonijo Umetniki za karitas posvetili ustanoviteljici Jožici Ličen

Ajdovščina, 20. avgusta - Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino se je v ponedeljek začela 30. mednarodna likovna kolonija Umetniki za karitas. Posvetili so jo njeni ustanoviteljici Jožici Ličen in jo naslovili Gradimo mostove. Do petka bo v koloniji ustvarjalo 11 umetnikov.