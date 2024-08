Vlada še ta mesec o 10-odstotnem zvišanju rtv-prispevka z letom 2025

Ljubljana, 20. avgusta - Na ministrstvu za kulturo so pripravili odlok o 10-odstotnem zvišanju rtv-prispevka in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Kot so za STA potrdili poročanje časnika Delo, ga bo vlada sprejela do konca meseca. Rtv-prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, naj bi tako namesto 12,75 evra od leta 2025 znašal 14,025 evra na mesec za gospodinjstvo.