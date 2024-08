Pogrešajo mladoletnika z območja Novega mesta

Celje, 20. avgusta - Policiste so v ponedeljek zvečer obvestili, da pogrešajo mladoletnega Maksa Križičnika z območja Novega mesta, ki trenutno biva na območju Celja. Pogrešani je visok okoli 160 centimetrov, vitke postave in ima kratke črne lase, so sporočili s Policijske uprave Celje.