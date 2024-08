ZDA odgovornost za hekerski napad na Trumpovo kampanjo pripisale Iranu

Washington, 20. avgusta - Za nedavnim vdorom v nekatere interne komunikacije predsedniške kampanje republikanca Donalda Trumpa je bil odgovoren Iran, so v ponedeljek sporočile ameriške varnostne agencije in Teheran obtožile, da želi vplivati na prihajajoče predsedniške volitve v ZDA. Iran je obtožbe zavrnil in Washington pozval, naj zanje predloži dokaze.