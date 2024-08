Nekdanji ameriški kongresnik George Santos priznal krivdo za prevaro

New York, 20. avgusta - Nekdanji republikanski kongresnik iz New Yorka George Santos je v ponedeljek priznal krivdo za prevaro in krajo identitete, je sporočilo zvezno sodišče na Long Islandu v zvezni državi New York. Gre za le del širokega seznama obtožb, s katerimi se sooča Santos in zaradi katerih mu grozi več let zapora.