Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek končale precej višje, kar je podaljšalo pozitiven trend prejšnjega tedna, medtem ko trgi čakajo na dobičke ameriških trgovcev na drobno in podatke centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.