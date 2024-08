Delo o nemški vladni koaliciji in pomoči Ukrajini (20. 8.)

Ljubljana, 19. avgusta - Barbara Zimic v komentarju Meje nemške pomoči Ukrajini piše o nemški vladni koaliciji in pomoči Ukrajini. Avtorica poudarja, da je dvom o nadaljnji finančni pomoči Ukrajini v nemški koaliciji povzročil nesoglasja. Vojni ni videti konca in bo trajala dlje, kot so upali v Berlinu, opozarja.