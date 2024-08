V Mariboru uvajajo novo avtobusno linijo skozi središče mesta

Maribor, 20. avgusta - V Mariboru so v okviru prenove sistema linij mestnih avtobusov danes uvedli novo glavno linijo G5, ki bo vozila skozi središče mesta. Prečkala bo tudi sicer zaprti Glavni trg in Glavni most. Na slednjem so danes po nekaj tednih zaprtja zaradi sanacijskih del odstranili zaporo in sprostili promet, a zaenkrat le za javni potniški promet.