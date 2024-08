Tim Walz - veteran in učitelj z dolgoletnimi izkušnjami v kongresu

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Chicago, 22. avgusta - Tim Walz, ki ga je podpredsednica ZDA in kandidatka demokratov na ameriških predsedniških volitvah Kamala Harris imenovala za svojega podpredsedniškega kandidata, je veteran ameriške nacionalne garde in nekdanji učitelj. Trenutno je guverner zvezne države Minnesota, pred tem je bil 12 let član zveznega kongresa.