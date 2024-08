Umrl je dolgoletni ameriški televizijski voditelj Phil Donahue

New York, 19. avgusta - V nedeljo je na svojem domu v New Yorku po dolgoletni bolezni umrl 88-letni slavni ameriški televizijski voditelj in komentator Phil Donahue, poročajo ameriški mediji, ki prenašajo sporočilo pokojnikove družine. Donahue je za svoje pionirsko delo na področju dnevnih pogovornih televizijskih oddaj prejel 20 nagrad emmy.