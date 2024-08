Podjetje Mol & Ina programu Pomežik soncu namenilo 36.000 evrov

Ljubljana, 19. avgusta - Člani programa zvestobe Smile & Drive in podjetje Mol & Ina so programu Pomežik soncu s točkami zvestobe skupaj donirali 36.000 evrov. Brezskrbne počitnice so tako omogočili več kot 110 otrokom iz socialno šibkih družin, ki jih je Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) odpeljala na letovanje na morje ali v hribe, so sporočili iz podjetja.