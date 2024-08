Robežnik imenovana za direktorico Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Ljubljana, 19. avgusta - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za direktorico Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala dosedanjo v. d. direktorice Natašo Robežnik. Mandat direktorice bo Robežnik nastopila 2. septembra, so danes sporočili z ministrstva za kulturo.