Na Ljubljanski borzi v ospredju NLB

Ljubljana, 19. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,90 odstotka na 1578,79 točke. Borzni posredniki so skupaj opravili za 1,99 milijona evrov prometa, od tega milijon evrov z delnicami NLB. Te so se ob tem pocenile za 2,37 odstotka. Tretjino prometa so prispevale še delnice Krke, ki so se prav tako pocenile.