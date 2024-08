Med igrami v Parizu zaznali več kot 8500 žaljivih objav na spletu

Pariz, 19. avgusta - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je med poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu na različnih spletnih platformah zaznal in izločil več kot 8500 žaljivih objav, namenjenih športnikom. Komisija športnikov Moka je sporočila, da so objave preverili in posredovali v nadaljnje ukrepanje s sistemom, ki ga podpira umetna inteligenca (AI).