Celje, 19. avgusta - Celjski policisti so v nedeljo obravnavali dve tatvini gasilskih miz in klopi. V Celju so neznani storilci izpred gostinskega lokala ukradli 25 gasilskih miz s klopmi, na Lopati pa so neznanci vlomili v prostore društva in ukradli 16 gasilskih miz s klopmi, so sporočili s Policijske uprave Celje.