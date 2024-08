Osumljencu preprodaje drog v Kopru odredili pripor

Koper, 19. avgusta - Koprski policisti so konec julija in v začetku avgusta dvakrat obravnavali 53-letnika, ki ga sumijo preprodaje prepovedanih drog. Osumljenemu so odvzeli prostost in ga v torek privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor, so sporočili z Policijske uprave (PU) Koper.