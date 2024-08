Gospodarsko ministrstvo opozarja na zlonamerno sporočilo z lažnega naslova ministra Hana

Ljubljana, 19. avgusta - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport opozarja, da so nekateri posamezniki in podjetja na elektronske naslove prejeli zlonamerno sporočilo z lažnega elektronskega naslova ministra Matjaža Hana. Sporočilo s priponko govori o domnevni nagradi za gospodarski razvoj, ki naj bi bila podeljena prejemnikom.