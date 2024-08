Kriminalisti in policisti preiskali poskus umora na Tolminskem

Tolmin, 19. avgusta - Policisti so prejšnjo sredo na Tolminskem obravnavali poskus umora. Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je 45-letna osumljenka onesposobila in nato napadla ter poškodovala starejšega moškega, s katerim sta v sorodstvenem razmerju. Najhujše posledice so preprečile osebe, ki so bile v bližini.