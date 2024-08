Za razdelitev računalnikov v drugem pozivu doslej dobrih 1000 vlog

Ljubljana, 19. avgusta - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v okviru drugega javnega poziva za izposojo računalnikov doslej prejel 1048 vlog, pri čemer je bilo izdanih 62 pozitivnih odločb in tri negativne, so za STA sporočili iz sklada. Rok za oddajo vlog je sicer do 23. avgusta.