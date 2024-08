Novo mesto, 19. avgusta - Policisti so v petek opravili ogled gradbišča na Trški gori, kjer so delavci kopali jarke za položitev električnih kablov. Neznanci so tam od srede popoldne pa do petka zjutraj ukradli delovni stroj in tri izkopne žlice v vrednosti okoli 70.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.