WHO: Od začetka vojne v Ukrajini skoraj 2000 napadov na zdravstvene ustanove

Ženeva, 19. avgusta - Od začetka ruske agresije proti Ukrajini februarja 2022 je bilo zabeleženih 1940 napadov na zdravstvene ustanove in osebje v Ukrajini, je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Gre za največje število, ki ga je zdravstvena organizacija zabeležila v kateri koli humanitarni krizi na svetu, so sporočili.