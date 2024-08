Občina Laško v obnovo vodovoda v starem mestnem jedru

Laško, 25. avgusta - Občina Laško bo jeseni začela obnovo vodovoda v starem mestnem jedru. Uredila bo tudi meteorno odvodnjavanje in javno razsvetljavo, zamenjala pohodne in vozne površine ter uredila urbano opremo in ozelenitve v starem mestnem jedru. Vrednost del prve etape je ocenjena na nekaj manj kot tri milijone evrov, so za STA povedali na občini.